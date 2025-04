Com Neymar no 2º tempo, Santos bate o Água Santa em jogo-treino

Em preparação para o duelo contra o Fluminense, o Santos venceu o jogo-treino contra o Água Santa, por 3 a 2, nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. Neymar, recuperado de edema na coxa esquerda, participou de 30 minutos da atividade. Guilherme (2) e Deivid Washington marcaram os gols do Peixe, enquanto Daniel Bahia e Rodrigo Carioca descontaram para o time visitante.

O craque santista entrou na segunda etapa da partida, que foi dividida em três tempos de 30 minutos. Desfalque nos últimos quatro jogos da equipe, o camisa 10 falou sobre o retorno aos gramados.

"É muito importante voltar a fazer esse jogo amistoso, porque é o que acontece nos jogos. Estou feliz por ter me sentido bem. Agora é só continuar evoluindo para voltar ao meu 100%", afirmou Neymar.

Em contrapartida, o meia-atacante Soteldo e o zagueiro Zé Ivaldo não participaram da atividade. Ambos realizaram trabalho de fortalecimento para estarem em condições para o jogo contra o Fluminense.

O técnico Pedro Caixinha escalou três equipes diferentes no jogo-treino. Na primeira etapa, o treinador mandou a campo àqueles que devem iniciar contra o Fluminense: Brazão; Leo Godoy, Gil, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Thaciano; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.

Depois, o português promoveu a entrada do camisa 10 e outros jogadores: João Paulo; Leo Godoy (João Basso), Luisão, Luan Peres e Kevyson; Tomás Rincón, Diego Pituca (Gabriel Bontempo) e Neymar Jr; Gabriel Veron, Barreal e Deivid Washington.

Por fim, manteve alguns atletas do segundo tempo e deu oportunidade a outros: Diógenes; JP Chermont, João Basso, Luisão e Kevyson; Tomás Rincón, Coulibaly e Gabriel Bontempo; Hyan, Gabriel Veron e Deivid Washington.

O duelo contra o Tricolor Carioca está marcado para este domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 19h30 (de Brasília).