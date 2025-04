Hernan: Palmeiras não vai punir Ríos porque pedido de desculpa partiu dele

O Palmeiras não vai punir Richard Ríos pelo gesto de silêncio à torcida do Palmeiras após a vitória com gol dele na Libertadores, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O colunista apurou que o pedido de desculpas de Ríos partiu dele, e o Palmeiras entende que isso foi suficiente para encerrar o caso.

Fui buscar informações sobre essa questão do Ríos, e o Palmeiras não precisou entrar na história. Não precisou o Departamento de Comunicação entrar na história, o que é normal para gerenciar alguma crise dentro do clube.

O pedido de desculpas partiu do próprio jogador. Ele percebeu, foi para o intervalo e percebeu. Voltou e, na substituição, ele falou: 'cara, fiz bobagem'.

Sabe quando você bota a mão na consciência? Termina o jogo com a sensação de dever cumprido, mas ali foi um erro. Então, o próprio Ríos se desculpou.

André Hernan

Segundo o colunista, a direção do Palmeiras nem chegou a interferir no assunto.

Com a cabeça fria após o apito final, Ríos se desculpou em campo com os torcedores e depois em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

A direção não teve que interferir, não houve necessidade de conversa. Ele teve essa atitude de botar a mão na consciência, pedir desculpa e ficar tudo bem. Foi na rede social depois, nas mídias do clube, na entrevista pós-jogo.