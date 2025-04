Com elenco completo, Corinthians faz primeiro treino tático para enfrentar o Palmeiras

Nesta quinta-feira, no CT Doutor Joaquim Grava, o Corinthians fez o primeiro treino tático com elenco completo para a partida diante do Palmeiras, pelo Brasileirão. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada da competição nacional, na Arena Barueri.

Os jogadores do Corinthians iniciaram o dia com um treino físico na academia e, logo depois, se dirigiram ao gramado para o aquecimento. O treinador Ramón Díaz comandou a primeira sessão tática visando o Derby. Para concluir, ocorreu um jogo em campo reduzido.

Na atividade, a comissão do Corinthians contou com o retorno dos titulares do empate diante do América de Cali, da Colômbia. Eles não estiveram na reapresentação do Corinthians na última quarta-feira e, nesta manhã, fizeram apenas a parte inicial do treinamento.

Não participaram do treino apenas os atletas lesionados que devem ser baixas para pegar o Palmeiras. Casos de: Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), Hugo Souza (lesão muscular de grau na coxa direita), Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita) e Angileri (contusão muscular na coxa esquerda). Ramón Díaz, expulso na vitória contra o Vasco da Gama, fecha a lista de desfalques do Corinthians.

Para o Derby, no entanto, a expectativa é que o Timão possa voltar a contar com os retornos de Memphis Depay e Igor Coronado, que ficaram de fora do embate contra o América de Cali por traumas no tornozelo direito e no ombro esquerdo, respectivamente.

Antes do confronto, o Alvinegro Paulista ainda tem mais o trenamento desta sexta-feira para realizar os últimos ajustes e definir o time titular para o primeiro Derby desde a final do Paulistão.