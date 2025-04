Bryce Mitchell promete surra em Jean Silva e transforma rivalidade em assunto pessoal

Bryce Mitchell acredita que Jean Silva está levando a rivalidade entre eles para um nível pessoal. Sendo assim, o americano parece estar disposto a agir de acordo com a postura do seu adversário. Em meio a um contexto já marcado por forte provocações, 'Thug Nasty', como é conhecido, subiu o tom e prometeu aplicar uma surra no brasileiro. A rixa entre os pesos-penas (66 kg), que se tornou uma questão pessoal, aumentou ainda mais o 'hype' para o confronto entre os dois, agendado para o UFC 314 deste sábado (12), em Miami (EUA).

Após Silva ter pedido o duelo contra Mitchell, 'Lord' se mostrou motivado não só pela chance de subir no ranking dos penas, mas também pela oportunidade de "dar uma resposta" ao rival. 'Thug Nasty', conhecido por suas declarações controversas, fez comentários em apoio a Adolf Hitler e espalhou teorias da conspiração sobre o Holocausto em seu podcast, algo que irritou muitos, incluindo seu próximo adversário. Com isso, o americano apontou um nível de animosidade além do octógono e prometeu uma surra no atleta tupiniquim.

"Eu acho que os sentimentos dele são muito ruins e não vai ser divertido quando ele tiver o rosto esmurrado. Ele não me trata com respeito. Então, eu me baseio nisso. Baseado nas minhas interações com ele, ele não tem Jesus no coração, porque me trata como um m***, e eu não tenho medo de dizer isso na cara dele. Se você ama Jesus, trate as pessoas com respeito, e isso não é o que ele faz. Estou totalmente focado e vou pessoalmente dar uma surra nele", disse o número 13 do ranking da categoria, durante conversa com a imprensa no 'media day' do UFC 314.

Entenda a treta

A tensão entre Bryce Mitchell e Jean Silva no UFC 314 vem sendo construída desde que o brasileiro pediu o confronto após vencer no UFC Seattle. Com o duelo marcado, declarações polêmicas do americano sobre Adolf Hitler e o Holocausto reacenderam a rivalidade, e o brasileiro reagiu com críticas e provocações. Apesar disso, Lord afirma que não leva a rivalidade para o lado pessoal e vê o 'trash talk' como parte da promoção da luta.

Mitchell, por outro lado, tem tratado o embate como algo mais profundo. Ele afirma estar sendo desrespeitado por Jean e até relatou experiências espirituais negativas desde que a luta foi anunciada, sugerindo que está enfrentando uma espécie de "ataque demoníaco". O catarinense ironizou as falas e chegou a questionar publicamente a saúde mental do adversário, reforçando que espera que suas provocações tenham caráter promocional, não emocional ou filosófico.

