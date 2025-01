Merab Dvalishvili alcança o top 5 peso-por-peso do UFC; Makhachev segue no topo

O top 5 do ranking peso-por-peso do UFC tem um novo membro: Merab Dvalishvili. Na mais recente atualização da lista, o georgiano, campeão dos galos (61 kg), subiu dois degraus e agora aparece na quinta colocação na tabela de classificação que engloba os melhores lutadores da companhia, independentemente das categorias nas quais eles competem, e que é liderada por Islam Makhachev, soberano dos leves (70 kg).

Com a subida de Merab, quem perdeu a vaga entre os cinco melhores lutadores peso-por-peso do Ultimate foi o americano de ascendência palestina Belal Muhammad, dono do cinturão meio-médio (77 kg) da liga, que agora é o nº 6 da lista. O sul-africano Dricus du Plessis, campeão dos médios (84 kg) foi o outro atleta superado pelo georgiano no ranking.

O russo Islam Makhachev segue no topo da lista. No sábado, o atleta do Daguestão voltou ao octógono e colocou seu cinturão até 70 kg em jogo contra Renato Moicano, na luta principal do UFC 311, e superou o desafio sem sustos, com uma vitória por finalização ainda no primeiro round.

A promoção ao top 5 chega após Dvalishvili fazer sua primeira defesa de título. No último sábado (18), o campeão dos galos levou a melhor sobre o russo Umar Nurmagomedov na co-luta principal do UFC 311, na Califórnia (EUA), e manteve o cinturão sob sua posse. Com isso, Merab alcançou também sua 12ª vitória consecutiva no octógono mais famoso do mundo.

Vaga no top 15 dos leves

Quem também ganhou aproveitou bem a oportunidade de lutar no UFC 311, no último sábado, foi Grant Dawson. Com uma vitória convincente sobre o brasileiro Diego Ferreira, na decisão unânime dos juízes, o americano conseguiu garantir uma vaga no ranking dos pesos-leves (70 kg), onde ocupa agora a 15ª posição.

Queda de Hill

Já o ex-campeão meio-pesado (93 kg) Jamahal Hill sofreu uma queda no ranking da categoria. Nocauteado por Jiri Prochazka no card principal do UFC 311, o americano caiu uma posição na lista da divisão e deixou de fazer parte do top 3, agora ocupando o 4º lugar na tabela de classificação.

Argentina em ascensão

Já Ailín Pérez segue sua ascensão no ranking peso-galo feminino do Ultimate. Depois de derrotar a brasileira Karol Rosa no sábado e alcançar sua quinta vitória seguida no UFC, a argentina ganhou duas posições na nova atualização e agora ocupa o 11º lugar no top 15 até 61 kg da entidade.