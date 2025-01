Como Neymar jogaria no time do Santos? PVC explica

Se voltar ao Santos, Neymar vai assumir a camisa 10 e jogar como ponta de lança, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Ele joga no lugar do Thaciano. Ele vai jogar de ponta de lança, atrás do Tiquinho Soares, livre para encostar no Tiquinho.

O Guilherme é um operário do futebol, então ele volta para marcar o corredor esquerdo; o Soteldo ou o Lucas Braga fecha o corredor do lado direito; e o Neymar joga livre e solto para encostar no Tiquinho Soares.

Paulo Vinícius Coelho

Com Neymar de criador, Thaciano pode jogar aberto pela esquerda, disputando posição com Guilherme — destaque do Peixe no Paulistão.

O que é mais provável? O Guilherme, que é o artilheiro do Santos no Campeonato Paulista — o Santos fez três gols e todos do Guilherme —, mas uma possibilidade é o Thaciano ir para a esquerda e disputar posição com o Guilherme.

Mas o Neymar hoje joga atrás do centroavante, livre. Nem marcar o volante ele marca, ele vai encostar no volante, mas ele vai jogar como ponta de lança se aproximando do Tiquinho Soares.

Um problema você resolve, vamos combinar: a camisa 10 tem um dono que é justo.

Paulo Vinícius Coelho

PVC: Neymar pai 'esquece SAF' no Santos e prioriza carreira do filho

Neymar pai afastou a hipótese de liderar um projeto de SAF no Santos neste momento e prioriza a carreira de Neymar Jr. num eventual retorno à Vila Belmiro, revelou PVC.

O que eu ouvi foi que, num momento de lucidez do Neymar pai, ele falou: 'é o seguinte, não estamos discutindo isso aqui, esquece SAF, eu preciso discutir a carreira do Neymar'.

'O meu produto é a carreira do Neymar jogador. Se o Neymar estiver jogando bem, se o Santos aprovar o estatuto para virar SAF, no futuro a gente pode discutir o que vai acontecer com a SAF'.

Paulo Vinícius Coelho

