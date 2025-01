Carlo Ancelotti desmente boatos e garante permanência no Real Madrid

Durante coletiva nesta terça-feira, Carlo Ancelotti desmentiu rumores sobre a sua saída do Real Madrid no final da temporada. Ao decorrer dos últimos meses, o técnico italiano teve boatos de uma possível ida à Roma, além da "novela" que teve com a Seleção Brasileira.

Na mesma coletiva, o técnico italiano ainda desejou sua renovação, cujo objetivo é alcançar o mandato do presidente Florentino Pérez, válido até 2029. "Eu quero ser bem claro. Nunca irei definir uma data de saída deste clube. Um dia isso vai acontecer, mas não sei quando vai ser. Florentino vai continuar aqui por quatro anos e meu objetivo é alcançá-lo", disse em tom humorado.

Perguntado sobre a fase do Real Madrid na Liga dos Campeões, Ancelotti não poupou palavras. "O único jeito de avançarmos diretamente para as oitavas é vencendo os dois jogos. Mas mesmo que vençamos e tenhamos que jogar a segunda fase, vamos dar nosso melhor, mesmo com um calendário exigente".

No torneio europeu, o Real Madrid está na 20ª posição com nove pontos. Apenas dois pontos à frente do 25º lugar, o time precisa vencer para conseguir ir ao mata-mata. Nesta quarta-feira, os Merengues recebem o RB Leipzig pela sétima rodada da fase de classificação, às 17h (de Brasília).

Técnico desde 1995, Carlo Ancelotti é um dos treinadores mais condecorados no mundo do futebol. Com trabalhos por Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern, Napoli e Everton, o italiano está na sua segunda passagem no Real Madrid. Na equipe espanhola, Ancelotti já conquistou três Ligas dos Campeões, dois Mundiais, dois Campeonatos Espanhóis e duas Copas da Espanha. Inclusive, sob seu comando, os Merengues são os atuais campeões espanhóis e da Europa.

Na atual passagem no Real Madrid, Ancelotti já soma três anos e meio de comando e se destaca pela manutenção dos Merengues competitivos, mesmo com a aposentadoria de Kroos, a saída de Casemiro e a idade avançada de Modric. Além disso, o italiano se reinventa e mescla jovens talentos como Guler e Endrick, com estrelas consolidadas como Vinícius Jr. e Mbappé.