Rodada NBA: Lakers perde para Clippers no clássico de Los Angeles

O Los Angeles Lakers visitou o Clippers no Intuit Dome e terminou derrotado por 116 a 102, mesmo com Lebron James sendo o cestinha da partida, neste domingo. O astro americano anotou 25 pontos.

Do lado do Clippers, Norman Powell liderou, com 22 pontos, seguido por James Harden e Ivica Zubac.

O Lakers está na sexta colocação da Conferência Oeste, com 22 vitórias e 18 derrotas. O Clippers está uma posição à frente, com 24 vitórias e 17 derrotas.

Na madrugada de terça para quarta-feira (00h30 de Brasília), o Lakers volta à quadra contra o Washington Wizards, em casa. O Clippers, por sua vez, receberá o Chicago Bulls na madrugada desta segunda-feira, à 00h30.

Veja outros resultados da NBA neste domingo:

Miami Heat 128 x 107 San Antonio Spurs



Orlando Magic 100 x 113 Denver Nuggets



Milwaukee Bucks 123 x 109 Philadelphia 76ers



Oklahoma City Thunder 127 x 101 Brooklyn Nets



Portland Trail Blazers 113 x 102 Chicago Bulls



Sacramento Kings 123 x 100 Washington Wizards



Los Angeles Clippers 116 x 102 Los Angeles Lakers