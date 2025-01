Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro David Luiz até o fim de 2026

Nesta segunda-feira (20), o Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro David Luiz, de 37 anos. O experiente atleta, que estava no Flamengo, chega sem custos e com contrato válido até o fim de 2026.

Com longa passagem pela Europa, David Luiz iniciou a carreira no Vitória. Posteriormente, defendeu Benfica, Paris Saint-Germain, Arsenal e Chelsea, onde conquistou a Liga dos Campeões de 2012. Além disso, soma um título da Primeira Liga de Portugal (2010), um da Ligue 1 (2016) e um da Premier League (2017).

Em relação aos prêmios individuais, o defensor foi eleito o melhor do mundo pela FIFA, além de ter sido também o melhor jogador da Primeira Liga de Portugal e da Premier League.

Já pela seleção brasileira, entrou em campo 57 vezes, se tornando assim o oitavo zagueiro com mais partidas com a Amarelinha. Ao longo dos jogos, balançou as redes três vezes, sendo duas delas na Copa do Mundo de 2014. O defensor ainda foi campeão da Copa das Confederações em 2013.

No Flamengo, David Luiz chegou em setembro de 2021. Desde então, disputou 132 jogos e conquistou quatro títulos: uma Copa Libertadores (2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e um Campeonato Carioca (2024).