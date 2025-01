Basquete: divisão de acesso ao NBB será retomada em 2025 com seis equipes

A Liga Ouro será retomada nesta temporada. A divisão de acesso ao NBB (Novo Basquete Brasil), disputada entre 2014 e 2019, terá participação de seis equipes em sua edição de retorno. A competição começa em 15 de março e vem com uma nova identidade visual, seguindo o padrão de logo adotado no NBB e na Liga de Desenvolvimento de Basquete.

Entre os seis participantes, estão duas equipes que já disputaram o NBB: Liga Sorocabana de Basquete e Esporte Clube Vitória. Com participação na Liga de Desenvolvimento do Basquete 2024, o Cruzeiro Basquete também estará presente na Liga Ouro, assim como o Basket Osasco, que alcançou as quartas de final da última edição do Paulista.

Além de Liga Sorocabana de Basquete, Esporte Clube Vitória, Cruzeiro Basquete e Basket Osasco, a Liga Ouro contará com duas equipes que estão no NBB. Com times B, os tradicionais EC Pinheiros e Minas Tênis Clube já estão confirmados na edição de retorno da divisão de acesso.

O sistema de disputa, decidido pelos participantes em reunião virtual nesta segunda-feira, colocará os seis times se enfrentando em turno e returno na primeira fase, com os dois primeiros colocados avançando diretamente para disputa das semifinais. Nos playoffs de quartas de final, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto encara o quinto, em melhor de três jogos. A vaga na decisão também será em uma série melhor de três, com a final em melhor de cinco.

A equipe campeã tem direito a pleitear uma vaga no NBB de 2025/26, desde que atenda aos requisitos estabelecidos pela Liga Nacional de Basquete (LNB). Caso não consiga apresentar todos os comprovantes necessários, o segundo colocado ganha prioridade e assim por diante. EC Pinheiros e Minas Tênis Clube, que já participam do NBB, não podem subir, mesmo se forem campeões. Desta forma, o time seguinte na classificação final da Liga Ouro herdará a possibilidade.