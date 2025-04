Após vitória sobre o Juventude, Botafogo alcança 18º jogo sem derrota pelo Brasileirão; veja

O Botafogo apresenta números chamativos quando o assunto é Brasileirão. Campeão em 2024, o time carioca não sabe o que é perder desde o dia 11 de agosto. Com a vitória sobre o Juventude na noite do último sábado, chegou ao 11º triunfo, além de sete empates, o que corresponde a 74,1% de aproveitamento.

Segundo o Sofascore, a média de finalizações é de 17,6 por jogo. São 54 grandes chances criadas, com 24 gols marcados. Os dois primeiros desta edição saíram diante do Juventude, já que na estreia contra o Palmeiras, o placar ficou em branco.

A defesa também corresponde com bons números. Dos 18 jogos sem derrota, foi vazada em apenas seis. Além disso, o time cedeu somente 17 grandes chances aos adversários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Na campanha do título em 2024, o Botafogo terminou com 79 pontos. Foram 23 vitórias, dez empates e apenas cinco derrotas, com 59 gols marcados e 29 sofridos.

Na edição atual, o Fogão se encontra com quatro somados. A próxima partida pela Série A acontece no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada. O jogo está marcados para às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.