Abel Ferreira lança relógio em homenagem à sua trajetória no futebol brasileiro

Nesta segunda-feira, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, lançou um relógio em homenagem à sua trajetória no futebol brasileiro, onde conquistou impressionantes dez títulos pelo Verdão.

O acessório, nomeado "One By Abel Ferreira", é um modelo exclusivo, personalizável e limitado a 500 unidades.

Com um valor de R$3.499,00, cada peça receberá numeração única. Em sua tampa, o relógio conta com o desenho da silhueta de Abel Ferreira e um autógrafo do treinador português.

Foto: Reprodução / Only Abel Ferreira

Contratado junto ao PAOK, da Grécia, no final de 2020, Abel soma 292 jogos pelo Verdão, dos quais venceu 170, empatou 68 e perdeu 54.

O português é o treinador com mais títulos na história do Palmeiras, são eles: duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Campeonatos Paulistas.