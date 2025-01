Transmissão ao vivo de Mirassol x Água Santa: veja onde assistir

Mirassol e Água Santa entram em campo hoje (19), às 16h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O Mirassol estreou contra o Santos, na Vila Belmiro. Apesar da boa atuação, a equipe esbarrou no goleiro Gabriel Brazão e acabou derrotada por 2 a 1.

O Água Santa recebeu o São Bernardo na estreia. E também foi superado pelo placar de 2 a 1.

Mirassol x Água Santa -- Paulistão 2025