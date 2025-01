Raoni Barcelos atropela, quebra a banca e acaba com invencibilidade de prodígio no UFC 311

Neste sábado (18), Raoni Barcelos tinha uma missão árdua pela frente no UFC 311. Afinal de contas, despontava como um dos maiores azarões do evento para a luta contra Payton Talbott, em uma proporção de oito para um. Antes do combate, porém, o brasileiro afirmou que o 'hype' ao redor do nome de seu adversário seria sua maior fraqueza. Dito e feito. Com uma performance de gala, o peso-galo (61 kg) carioca venceu o jovem americano na decisão unânime dos juízes e 'quebrou a banca'.

Diante de um rival onze anos mais jovem e especialista na trocação, Raoni fez um anti-jogo perfeito e colocou seu wrestling em ação. Com um jogo de quedas afiado, o brasileiro por muitas vezes esteve próximo, inclusive, de finalizar Talbott. Visto como uma sensação no MMA profissional, o americano conheceu sua primeira derrota da carreira, ficando agora com um cartel de 8-1. Barcelos, por sua vez, emplacou seu segundo triunfo seguido na liga.

"Muito obrigado, amo vocês Los Angeles. Acreditem e confiem! Todos desacreditaram de mim, ninguém acreditou. Mas eu vim aqui, fiz diferente e isso só prova que posso lutar contra os melhores, entre os dez melhores dessa categoria", destacou Raoni, ainda no octógono, logo após vencer sua luta.

A luta

Raoni não perdeu tempo e começou a luta catando a perna de Talbott e colocando a luta para o chão. Aos poucos, o americano se reergueu, mas viu o brasileiro grudar nas suas costas, para evitar que a luta fosse para a trocação. Com um jogo de quedas afiado, Barcelos quase encaixou o mata-leão e passou a castigar Payton no 'ground and pound'. Após algumas transições, Raoni tentou aplicar um katagatame, mas viu Talbott se defender bem. Dominante, o atleta do Rio de Janeiro terminou o round por cima.

No início do segundo assalto, Talbott conseguiu conectar bons cruzados em Raoni, que rapidamente apelou para o grappling e derrubou novamente o jovem rival, caindo por cima. O americano conseguiu se reerguer, acuando o brasileiro. No timing perfeito, Barcelos respondeu e aplicou uma queda de quadril, rapidamente conseguindo a montada. Persistente, Payton novamente conseguiu se levantar, indo para a trocação franca. Sem querer correr perigo, Raoni buscou o 'single leg' e, mais uma vez, conseguiu levar seu adversário para o solo, onde se manteve até o soar do gongo.

Atrás no placar, Talbott veio para o tudo ou nada no terceiro round, balançando o brasileiro. Ao tentar buscar a queda, Raoni viu o americano reverter o ataque e, pela primeira vez, derrubar o carioca. Por baixo, Barcelos tentou atacar o braço, mas agarrou a grade e foi advertido pelo árbitro. A luta voltou em pé e os atletas foram para a trocação franca, para delírio do público presente em Los Angeles. Mesmo cansado, o brasileiro aplicou uma nova queda para esfriar o confronto, atacando as costas de Payton. No ground and pound, Raoni encerrou o duelo golpeando, para garantir uma vitória maiúscula.

Confira os resultados do UFC 311 até então:

Raoni Barcelos venceu Payton Talbott por decisão unânime

Azamat Bekoev venceu Zachary Reese por nocaute no primeiro round

Bogdan Guskov venceu Billy Elekana por finalização no segundo round

Grant Dawson venceu Diego Ferreira por decisão unânime

Ailin Perez venceu Karol Rosa por decisão unânime

Muin Gafurov venceu Rinya Nakamura por decisão unânime

Benardo Sopaj venceu Ricky Turcios por decisão unânime

Tagir Ulanbekov venceu Clayton Carpenter por decisão unânime