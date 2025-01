Djokovic evita entrevista e sai vaiado após vitória no Australian Open

Novak Djokovic bateu o tcheco Jiri Lehecka por 3 sets a 0, classificou-se para as quartas de final do Australian Open e confirmou o esperado duelo com Carlos Alcaraz. Só motivos para festejar? Nem tanto. O sérvio, aparentemente, não gostou de como o público se comportou na noite deste domingo, em Melbourne, e recusou-se a dar a tradicional entrevista pós-jogo, realizada ainda em quadra, diante de toda a torcida. Com o microfone nas mãos, fez um discurso curto e saiu sob vaias.

"Muito obrigado por estarem aqui hoje à noite. Agradeço sua presença e o apoio, e vejo vocês na próxima fase. Muito obrigado", disse Djokovic antes de dirigir-se à saída.

Depois das vaias, o sérvio ainda parou para dar autógrafos, mas não voltou ao centro da quadra para a entrevista.

No terceiro set, a partida teve um par de interrupções provocadas por gritos do público quando Djokovic esperava para sacar. Pela TV, não foi possível identificar o que foi dito ao sérvio nesses momentos.

Daqui a dois dias, Djokovic vai enfrentar Alcaraz nas quartas de final. Será o oitavo jogo entre eles, e o sérvio leva a melhor no histórico de confrontos diretos, com quatro vitórias até agora. Em partidas válidas por torneios do Grand Slm, contudo, a vantagem é de Alcaraz: 2 a 1. O espanhol bateu o sérvio em das finais de Wimbledon (2023 e 2024), enquanto o veterano levou a melhor na semifinal de Roland Garros em 2023.