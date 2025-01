Corinthians e Palmeiras brigam por vagas nas semifinais da Copa São Paulo de Júnior

Corinthians e Palmeiras são as atrações no domingo à noite pela 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois rivais brigam nas quartas de finais a partir das 21h30, o que não estava inicialmente previsto. Uma alteração foi confirmada neste sábado à noite pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O jogo entre Corinthians e Vasco estava marcado para 16 horas, porém, vai começar às 21h30, no mesmo local determinado: o estádio Bruno José Daniel, em Santo André. A mudança, segundo a FPF, foi apenas um "ajuste de tabela", no entanto, vai facilitar as transmissões das emissoras de televisão.

Os corintianos poderão acompanhar o jogo pelo canal fechado Sportv ou no Youtube pela Cazé TV. Mas antes disso, a partir das 18h30, também poderão acompanhar o time principal diante do Velo Clube, pela segunda rodada do Paulistão. Este jogo terá transmissão da TV Record, do CazéTV e pelo pay-per-view Paulistão+.

CORINTHIANS X VASCO - Para chegar às quartas, o Corinthians contou com a brilhante atuação do goleiro Kauê, que pegou três pênaltis na disputa com o Ituano, após empate sem gols. Antes tinha eliminado o Falcon-SE, por 1 a 0, e o Vila Nova-GO, por 4 a 1. O time paulista é o maior campeão da competição e sonha com seu 12º título.

Após uma campanha irregular na fase inicial, o Vasco cresceu de produção nas outras fases, quando passou pelo Ceará, por 3 a 2, e pelo Flamengo de Guarulhos-SP, por 5 a 3. O cruzmaltino tem tradição em revelar jogadores, porém, só levantou a copinha uma vez, em 1992, quando superou o São Paulo nos pênaltis (5 a 3), após empate por 1 a 1.

PALMEIRAS X GRÊMIO - Os palmeirenses sonham com o terceiro título, após conquistar o bi em 2022 e 2023. E continuam atuando na Arena Barueri, onde na fase anterior golearam por 4 a 0 o Osasco Audax. O Palmeiras tem um grande retrospecto, com cinco vitórias e um empate na fase inicial diante do Oeste, por 1 a 1.

Depois passou pelo Referência-SP, por 2 a 1, pelo Sport por 2 a 0. O seu ponto forte é o ataque, que já marcou 23 gols, enquanto sua defesa sofreu apenas dois.

O Grêmio ainda busca seu primeiro título. Nas oitavas eliminou o Red Bull Bragantino nos pênaltis, após empate por 2 a 2. Antes goleou o Goiás por 4 a 0