Sabalenka atropela e é primeira mulher nas quartas do Australian Open

O primeiro jogo de oitavas de final do Australian Open deste ano foi um passeio da número 1 do mundo. Aryna Sabalenka, que disputa seu primeiro slam como líder do ranking, aplicou 6/1 e 6/2 na russa Mirra Andreeva (17 anos, #15 do mundo) e tornou-se a primeira classificada para as quartas de final do torneio.

Em grande fase, a bielorrussa agora soma nove vitórias consecutivas. Antes dos quatro triunfos em Melbourne, ela foi campeã do WTA de Brisbane, onde anotou cinco vitórias - inclusive outra sobre a mesma Andreeva de hoje. Na ocasião, o placar foi de 6/3 e 6/2.

No Australian Open, Sabalenka também carrega uma sequência admirável. Campeã das últimas duas edições do evento, Aryna acumula no momento 18 vitórias consecutivas. Sua última derrota em Melbourne Park aconteceu em 2022, nas oitavas de final, diante da estoniana Kaia Kanepi.

Além de tentar defender seu título, Sabalenka joga para manter a liderança do ranking. Ela briga com Iga Swiatek pela ponta e, com a polonesa classificada para as oitavas, precisa pelo menos chegar às semifinais para ter chances de sair de Melbourne ainda no topo do mundo.

O próximo obstáculo para a bielorrussa neste Australian Open será a vencedora do jogo entre a croata Donna Vekic (#19) e a russa Anastasia Pavlyuchenkova (#32). Contra Vekic, Sabalenka venceu apenas dois de oito duelos. Diante de Pavlyuchenkova, a atual número 1 também leva prejuízo, e soma uma vitória em três partidas.

