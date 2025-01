Ponte Preta x Santos: informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Neste domingo, o Santos visita a Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. No Estádio Moisés Lucarelli, a bola vai rolar a partir das 20h30 (de Brasília). Confira as informações sobre a partida.

Os dois times estrearam com vitória na competição. O Santos bateu o Mirassol, nesta quinta-feira, por 2 a 1, com dois gols de Guilherme, na Vila Belmiro. Enquanto a Ponte Preta bateu o Novorizontino por 1 a 0, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, com gol de Maguinho.

Assim, o Santos é o vice-líder do grupo B, com três pontos conquistados, atrás apenas do Guarani, que também estreou com vitória. Red Bull Bragantino (3º) e Portuguesa (4º) completam a chave. A Ponte Preta ocupa a 3ª posição do grupo D, com os mesmos três pontos de Palmeiras (1º) e São Bernardo (2º). O Velo Clube é o lanterna com zero pontos.

Na partida contra o Mirassol, os recém-contratados Leo Godoy, Thaciano e Zé Ivaldo fizeram sua estreia com a camisa do Santos. A única contratação que não entrou em campo foi o zagueiro Luisão. Tiquinho Soares e Álvaro Barreal, que já estão acertados com o Peixe, ainda não foram anunciados e não estarão disponíveis para enfrentar a Ponte Preta.

Para o duelo contra a Macaca, o Peixe não deve contar com o atacante Soteldo. O venezuelano sofreu um entorse no tornozelo contra o Mirassol e deve ser poupado. Thaciano é a principal opção para substituí-lo.

Na coletiva depois do jogo, o treinador Pedro Caixinha afirmou que "muito provavelmente, vamos ter o mesmo grupo de jogadores à disposição". Assim, o português deve repetir a escalação que bateu o Mirassol.

Pelo lado da Ponte Preta, o triunfo sobre o Novorizontino foi a primeira vitória na estreia do Campeonato Paulista desde 2018, quando a equipe bateu o Corinthians por 1 a 0, no Pacaembu, no dia 17 de janeiro.

Diante do Santos, a Macaca busca quebrar outro jejum. A equipe não vence o Alvinegro praiano desde 2021, quando a Ponte Preta venceu por 3 a 0, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no dia 16 de abril.

Para a partida deste domingo, o treinador Alberto Valentim não vai poder contar com Dudu Rodrigues. O meia foi expulso durante o confronto com o Mirassol, após receber o segundo cartão amarelo com apenas 34 minutos de bola rolando.

FICHA TÉCNICA



PONTE PRETA X SANTOS

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)



Data: 19 de janeiro de 2025, domingo



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Vinicius Gonçalves



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Mauro André de Freitas



VAR: Luiz Flávio de Oliveira

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Thaciano; Lucas Braga, Wendel e Guilherme



Técnico: Pedro Caixinha

PONTE PRETA: Diogo Silva; Saimon, Emerson Santos e Danilo Barcelos; Maguinho, Lucas Cândido, Índio, Serginho e Artur; Jean Dias e Pedro Vilhena



Técnico: Alberto Valentim