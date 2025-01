Fluminense marca pela 1ª vez no Carioca e arranca empate contra o Maricá

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fluminense teve um pênalti no último lance do jogo e buscou o empate por 1 a 1 com o Maricá, na noite deste sábado. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, aconteceu no Estádio Moça Bonita, em Bangu.

Riquelme acabou sendo o nome da partida, apesar de o gol do Flu ter sido de Kauã Elias. Ele entrou no segundo tempo, infernizou a defesa adversária e conseguiu o pênalti. O gol foi o primeiro marcado pelo Flu nesta edição do Estadual.

O Maricá permanece na liderança do Carioca, com sete pontos — foi o primeiro tropeço da equipe em 2025. O Fluminense, por sua vez, vai para décimo, com dois pontos.

Os dois times voltam a entrar em campo durante a semana. O Fluminense enfrenta a Portuguesa na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro. Já o Maricá recebe o Nova Iguaçu na quarta, às 15h45 (de Brasília).

O Flu teve Kauã Elias e Canobbio como novidades. O jovem atacante assumiu a camisa 9 após a saída de John Kennedy e foi o herói do empate, enquanto o uruguaio estreou e acabou substituído no segundo tempo. O time titular completo deve retornar na quinta rodada do Carioca, contra o Madureira.

A notícia do dia foi o afastamento de Paulo Henrique Ganso. O meia tem uma inflamação no músculo do coração e desfalca a equipe nos próximos meses para se recuperar.

Como foi o jogo

Foi um primeiro tempo de pouquíssimas emoções. O Fluminense até teve mais a bola nos pés, mas teve dificuldades para criar chances reais. Os goleiros praticamente não precisaram trabalhar. A primeira oportunidade aconteceu apenas aos 27 minutos, com o Maricá, que perdeu o zagueiro Sandro aos 30 com uma lesão no joelho.

O jogo foi tão morno que os times saíram para o intervalo com algumas vaias. O Fluminense não conseguiu jogar direito e nem assustar. A única chance foi com Isaque, que chutou muito fraco aos 35 minutos.

O Fluminense voltou bem melhor para o segundo tempo e arriscou mais em 15 minutos do que fez nos primeiros 48 até o intervalo. Marcão fez a primeira mudança aos 14 e acabou criticado por tirar Canobbio, que foi bem, para a entrada de Riquelme. O jovem foi muito pedido pela torcida, mas os tricolores queriam o reforço em campo ainda. A minutagem, porém, já estava pré-definida.

O final acabou sendo emocionante e com gols. Nonato chamou a responsabilidade primeiro para melhorar a criação de jogadas do Flu, mas o Maricá aproveitou os erros para marcar: Denilson deixou a defesa na saudade e saiu em velocidade para abrir o placar. A saída de Canobbio piorou o cenário para o Fluminense, que perdeu a dinâmica ofensiva e teve problemas para criar. Os visitantes se fecharam, mas não deu certo: Riquelme infernizou a vida dos defensores, conseguiu um pênalti e viu Kauã Elias empatar.

Lances importantes

A primeira. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Denílson recebeu lançamento na meia-lua, dominou e chutou rápido. Vitor Eudes fez a defesa.

Tranquilo. Aos 35, Isaque recebeu de Canobbio na entrada da área e arriscou o chute, mas mandou muito fraco e Dida pegou no canto.

Perigo. Aos 37, Hugo Borges passou por Wallace Davi e tocou para Jefferson. Ele fintou Ignácio, mas adiantou muito e Vitor Eudes saiu para evitar.

Incrível. Aos cinco minutos do segundo tempo, Canobbio recebeu uma linda bola de Nonato e saiu na cara do gol, mas Dida fez uma defesaça.

Para fora. Aos 13, Canobbio deu um bolão para Rafael Monteiro. Ele cruzou para trás e achou Nonato livre para finalizar de primeira e perder uma grande oportunidade.

Tentou. Aos 19, Nonato teve mais uma oportunidade e saiu carregando a bola. Ele tentou o chute, mas o goleiro defendeu.

Que chance. Aos 24, Riquelme deu um bolão para Victor Hugo na linha de fundo. Ele cruzou rasteiro para Kauã Elias, que bateu de primeira, mas sem direção.

0x1. Aos 27, em arrancada após erro do Fluminense, Denílson recebeu de Hugo Borges ainda no campo de defesa e saiu em velocidade. Ele passou com facilidade por Freytes e bateu na saída do goleiro.

Salvou. Aos 37, Luan Brito recebeu de Riquelme e tentou cara a cara com o goleiro, mas Dida fez uma grande defesa.

1x1. Aos 52, Riquelme sofreu a falta e o árbitro marcou o pênalti. Kauã Elias foi para a cobrança, deslocou o goleiro e empatou.

Ficha técnica

Fluminense 1x1 Maricá - 3ª rodada do Carioca

Data e hora: 18 de janeiro de 2025, às 19h

Local: Estádio de Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Juan Motta Cidri

VAR: Philip George Bennett

Cartões amarelos: Rafael Monteiro, Canobbio, Ignácio (FLU), Bezerro, Jefferson, Gutemberg, Vinicius (MFC)

Cartões vermelhos:

Gols: Denilson (aos 27 minutos do segundo tempo), Kauã Elias (aos 52 minutos do segundo tempo)

Fluminense: Vitor Eudes; Victor Hugo, Ignácio, Freytes, Rafael Monteiro (Esquerdinha); Wallace Davi (Marlon), Nonato, Isaque; Canobbio (Riquelme), Paulo Baya (Luan Brito), Kauã Elias. Técnico: Marcão.

Maricá: Dida; Magno Nunes, Mizael, Sandro (Felipe Carvalho), João Victor; Vinícius Matheus, Bezerro, Gutemberg (Bruninho); Denilson, Jefferson (Matias) e Hugo Borges (Walber). Técnico: Reinaldo.