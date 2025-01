Bia Haddad faz pouco e cai diante de russa no Australian Open

Desde os games iniciais, ficou claro que seria a russa Veronika Kudermetova quem seria a tenista mais agressiva no duelo deste sábado com a brasileira Beatriz Haddad Maia, na terceira rodada do Australian Open. Bia até levou a melhor no começo do jogo, enquanto sua oponente empilhava erros não forçados, mas quando Kudermetova calibrou seus golpes, ficou difícil para a brasileira. No fim, Kudermetova (#75 do mundo) aplicou 6/4 e 6/2 e avançou às oitavas de final em Melbourne.

Será a primeira vez de Kudermetova na quarta fase do Australian Open e a terceira vez na carreira que ela fica entre as 16 melhores em um slam. A russa agora vai enfrentar a vencedora do jogo entre a ucraniana Elina Svitolina (#27) e a italiana Jasmine Paolini (#4).

Para Bia, a derrota significa igualar a campanha do ano passado, que também terminou na terceira fase. O Australian Open continua sendo o único torneio do Grand Slam em que a brasileira não alcançou as oitavas.

Como aconteceu

Ambas tenistas começaram a partida cometendo erros não forçados e trocando quebras de saque nos dois primeiros games. No terceiro, Kudermetova cometeu mais quatro erros não forçados e deu a Bia uma vantagem que a brasileira levou até a reta final do set.

A russa devolveu a quebra no oitavo game, que começou com uma dupla falta de Bia e terminou com dois winners de devolução. Kudermetova, que vinha cometendo muitos erros (21 em todo o set inicial), passou a falhar menor e pressionou ainda mais a brasileira. No décimo game, sacando em 4/5, Bia foi novamente quebrada, o que definiu a parcial em 6/4 para Kudermetova.

O segundo set começou equilibrado, mas a maioria dos pontos era decidida na raquete da russa, que continuava sendo mais agressiva. O plano de jogo foi recompensado no sexto game, com mais uma quebra e uma vantagem importante. Pouco depois, Kudermetova confirmou seu serviço, abriu 5/2 e ficou a um game da vitória. O jogo terminou com uma nova quebra de saque, que veio com uma dupla falta da brasileira.

Em números

Bia terminou a partida com apenas 12 winners e 20 erros não forçados, enquanto Kudermetova acumulou 28 bolas vencedoras e 31 erros não forçados.

No segundo serviço, Bia registrou média de 129 km/h, enquanto a russa teve 143 km/h no mesmo quesito.

A brasileira venceu apenas 52% dos pontos em que encaixou o primeiro serviço - contra 70% de Kudermetova.

Com o segundo serviço, Bia ganhou 46% dos pontos. Kudermetova venceu 53%.