Neymar em Madri? Camisa do Santos com nome do jogador é vendida em camelô

Neymar em Madri? Sim, mas a torcida do Santos pode ficar calma: é apenas um dos impactos que a chegada dele gerou ao clube.

Uma camisa do Peixe com o nome e número do jogador às costas pôde ser encontrada em um camelô na rua da capital espanhola, em meio a peças dos uniformes de Real Madrid e Barcelona, principais clubes do país.

O que aconteceu

As camisas estavam sendo vendidas na Paseo del Prado. A rua contempla, por exemplo, o Museu do Prado, ponto turístico bastante visitado na cidade.

As camisas custam 25 euros (R$ 166 na conversão atual). A banca tinha camisas ainda do brasileiro Vinicius Júnior, do francês Mbappé, do croata Modric e do inglês Bellingham, todos do Real, dos espanhóis Lamine Yamal e Pedri, do Barcelona, além do argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madri.

Camelô em Madri vende camisas de futebol, incluindo a de Neymar no Santos Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Neymar teve passagem marcante pelo futebol espanhol. Ele defendeu o Barcelona entre 2013 e 2017, e foi campeão da Liga dos Campeões e Mundial em 2015.

O Santos anunciou o retorno de Neymar no fim de janeiro. Ele tem contrato até 30 de junho, e o clube vive a expectativa por uma renovação.

O jogador ainda não conseguiu brilhar neste retorno ao futebol brasileiro. Ele se recupera de uma nova lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar pelo menos um mês sem jogar.

Chaveiro do Real Madrid com nome de Vinicius Júnior Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Madri é a sede da 25ª edição do Laureus World Sports Awards, o "Oscar" do esporte. A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do Brasil, foi indicada ao prêmio de "Retorno do Ano".

E o Vini Jr?

Um dos destaques do atual elenco do Real Madrid, Vinicius Júnior tem o nome em peças à venda em algumas lojas da cidade. Em uma delas, havia camisas dele, Mbappé e Bellingham.

Os preços das camisas giram em torno de 60 euros (cerca de R$ 390, na conversão atual). As peças da marca "RM" são produtos oficiais do clube.

Camisas com nome de Vinicius Júnior são vendidas em loja em Madri Imagem: Alexandre Araújo / UOL

"Esses três são os jogadores mais procurados. O Vinicius Júnior está dentre os tops, por isso colocamos em destaque", comentou o vendedor Johnny Peralta, que nasceu no Equador e mora em Madri há dois anos.

Em uma loja de souvenir foi possível encontrar um chaveiro com o nome do atacante ex-Flamengo. A peça custa 10 euros (em torno de R$ 60).