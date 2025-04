Flamengo chega à altitude com menos margem para erros na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo chega a Quito para o duelo contra a LDU, pela Libertadores, amanhã, com uma tarefa que não é simples.

A altitude, por si só, é sempre um obstáculo. Mas encarar os equatorianos nessas condições ganha um grau de exigência maior justamente pelo que o time de Filipe Luís (não) fez em casa.

A margem de erro está reduzida por causa da derrota surpreendente para o Central Córdoba. Foi uma das piores atuações sob o comando de Filipe Luís.

Por isso, o Fla parou nos três pontos, enquanto o próprio time argentino e a LDU foram para quatro na rodada passada. Dependendo do que acontecer nesta semana, os adversários podem já disparar, criando uma diferença de pontos que pode não ser tirada em uma rodada só.

Na matemática para classificação, o Flamengo precisa reverter resultados "lógicos" nessa fase de grupos para compensar a derrota em casa. O duelo na altitude é um deles. Menos mal que ainda faltam dois jogos no Maracanã, um deles é justamente contra a LDU e o outro é diante do Deportivo Táchira.

A oscilação do ataque nos jogos recentes acendem o alerta e geram uma necessidade de resposta do time em meio a dificuldades como a de amanhã.

Quero que o time fale dentro de campo. Não é fácil jogar na altitude, é difícil pressionar alto pois perdem o fôlego rápido e não recuperam. Problema é esse, lateral sobe e não consegue voltar como é no nível do mar. Jogador precisa dosar melhor o esforço para poder performar. Vamos tentar fazer um jogo sólido na parte defensiva, controlar com a bola o máximo possível para conquistar um grande jogo e vencer. Precisamos muito dessa vitória

Filipe Luís, técnico do Flamengo

Quem não vai jogar

O Flamengo já sabe que vai encarar a LDU com modificação relevante no meio-campo. De La Cruz nem viajou.

Na última vez que a seleção uruguaia atuou com altitude, ele sentiu muito e agora foi preservado pelo Flamengo.

Uma das alterativas em condições normais seria Allan. Mas ele tem uma condição chamada traços falcêmicos, que requer um cuidado para jogar com ar rarefeito, porque há menor quantidade de oxigênio transportado no sangue.

Uma alternativa pode ser recuar Gerson para formar a dupla de volantes com Pulgar. Isso abre espaço para alterações nas pontas e no ataque do Flamengo.

O lateral-esquerdo Alex Sandro, com edema na coxa, completa a lista de desfalques. Ayrton Lucas deve ser titular de novo — mesmo tendo saído do jogo contra o Vasco com cãibras.

O Flamengo vai precisar correr, recuperar o fôlego rápido e ser mais preciso — mesmo que não tenha ar.