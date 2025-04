Juca: Corinthians se irritou com Dorival; tudo indica que será o Tite

Diante da demora de Dorival Jr. em aceitar a proposta do Corinthians, Tite se tornou a primeira opção para assumir o comando da equipe, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

O Dorival estava torcendo para o Santos ganhar do São Paulo porque hoje bateriam na porta dele, só que o São Paulo ganhou e o Corinthians se irritou — que negócio é esse de ficar esperando para dar uma resposta positiva ao Corinthians? Então, o Tite voltou a ser o plano A.

O Tite está esperando um 'tec tec tec' do futebol da Arábia, mas esse 'tec tec tec' não vem. Então, ele pondera voltar para onde foi feliz. Enfim, se não tem tu, vai tu mesmo.

Juca Kfouri

O colunista opinou que gostaria de ver novas ideias no Corinthians, mas ressaltou que Tite pode ser um bom nome para arrumar o fragilizado sistema defensivo corintiano.

É mais do mesmo, gostaria de ver soluções mais oxigenadas, mais criativas, mas o Tite pode pelo menos dar um jeito no sistema defensivo do Corinthians.