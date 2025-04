O Palmeiras de Abel voltou? Colunistas debatem

Embalado por seis vitórias seguidas (quatro no Brasileirão e duas na Libertadores), o Palmeiras de Abel Ferreira voltou à sua melhor forma?

No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro debateram a questão e destacaram mais uma reformulação do Alviverde sob o comando do técnico português.

Juca: Palmeiras se reformulou e é candidatíssimo ao título

Estava na cara que o Palmeiras estava se ajustando, se reformulando, e está aí de novo candidatíssimo ao título, o que já era em meio à reforma. Não me surpreende nem um pouco.

E lembrem-se: Paulinho ainda não está jogando nesse time, imagine quando estiver. E o Palmeiras, que andou dependendo tanto do Estêvão, já não depende tanto mais.

Palmeiras e Flamengo são favoritos em tudo que disputarem neste continente.

Juca Kfouri

Arnaldo: Palmeiras montou o time mais forte do Brasil

O Palmeiras montou o time mais forte do país com alguma sobra. Essa percepção ainda não foi digerida por quem analisa o futebol brasileiro — o Palmeiras montou o time mais forte do Brasil na temporada com sobras. E investiu para isso.

O Botafogo fez no ano passado isso, e o Palmeiras repetiu a estratégia desde o começo do ano. Ele montou um elenco e um time para fazer o que o Botafogo fez ano passado — ganhar a Libertadores e o Brasileirão — e ele está 100% no início da Libertadores e lidera o Brasileiro com uma sequência muito complicada, inclusive logística.

O Palmeiras fez investimentos de clubes europeus para uma temporada de futebol brasileiro. Contratou o jogador mais caro da história do nosso futebol, o Vitor Roque, o terceiro, o Paulinho, fez outros grandes investimentos e tem muito jogador novo também.

Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar: Filipe Luís também pode ser questionado no Flamengo

Filipe Luís não é imune a críticas e também pode ser questionado no Flamengo, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Mauro Cezar questionou a falta de cobrança do técnico em relação aos gols perdidos pela equipe, que custaram a liderança do Brasileirão no empate contra o Vasco.

Não dá mais para o Filipe Luís chegar na coletiva e minimizar os erros. Não precisa atacar o jogador, mas ele tem que admitir para o torcedor do Flamengo que ele precisa resolver o problema das finalizações.

Ah, os jogadores fizeram tudo que o técnico pediu. Tenho certeza que ele não pede para os jogadores perderem gol. O jogo de sábado foi um absurdo o que fez o Flamengo em campo no acabamento das jogadas, e o Filipe sempre tentando minimizar. Ele não tem que criticar abertamente ninguém, mas tem que dar uma satisfação ao torcedor.

O cara que mais chuta não joga, que é o Luiz Araújo, mesmo num jogo como esse, que você percebe que a coisa não está acontecendo. Ele chuta e dá passe para gol, aí ele joga dois jogos ruins como titular, ah, é jogador de segundo tempo, aí ele tira do time. Dá para questionar, sim, o Filipe Luís. Ele pode ser questionado e elogiado como qualquer técnico.

Mauro Cezar

Na opinião do colunista, a grande atuação de Léo Jardim no clássico também reflete a falta de eficiência das finalizações do Flamengo.

Se você chuta 17 vezes no gol, tem que ter um chute indefensável. O goleiro está inspirado? Tem que ter uma bola que ele não consiga pegar, aí você ganha de 1 a 0, e o Flamengo não consegue fazer isso.

O Gerson teve quatro finalizações e perdeu todas. Aliás, um jogador como o Gerson, que atua como meia perto da área, tem que ter número. As pessoas elogiam muito o Gerson, ele tem uma porção de predicados, cumpre uma série de funções em campo que o técnico passa, mas se joga perto do gol, tem que ter gol e assistência.

Ele tem uma assistência neste campeonato e fez três gols e deu seis assistências em 32 jogos no ano passado. É pouco, são números baixos e ele precisa se incomodar com isso. Não tem que ficar zangadinho quando se fala isso, não.

Isso é algo que tem que incomodar o Filipe Luís, o Gerson está muito perto do gol, a bola chega muito para ele, ele é forte, alto, cabeceou uma bola que foi uma grande defesa do goleiro, mas chutou duas bolas por cima do travessão que tem que acertar o alvo. Não pode achar que foi azar, é se aprimorar. O Flamengo vai ter uma dependência crônica do Pedro desse jeito.

Mauro Cezar

