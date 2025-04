Análise: São Paulo faz grande primeiro tempo, sofre na etapa final, mas conquista importante vitória

Por Luigi Tocchet

O São Paulo bateu o Santos, neste domingo, por 2 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Tricolor fez um bom primeiro tempo e soube sofrer na etapa final para conquistar a primeira vitória na competição.

Sem Calleri (ruptura no LCA do joelho esquerdo), Lucas Moura (tratamento no joelho direito), Oscar (lesão na posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Pablo Maia (cirurgia ligamentar no tornozelo direito), o treinador Luis Zubeldía ainda promoveu mudanças no time titular do Tricolor.

A dupla de zaga foi composta por Sabino e Ruan, enquanto Lucas Ferreira e Matheus Alves seguiram recebendo chances entre os 11 iniciais.

Em campo, o São Paulo começou melhor e explorou bem os espaços deixados pelo Santos. Ferreirinha, que segue vivendo ótima fase, marcou seu quinto gol nos últimos quatro jogos, aos dez minutos. Pouco depois, após boa jogada de Matheus Alves, André Silva aproveitou para ampliar, aos 23.

O Tricolor seguiu melhor na partida e até poderia ter feito o terceiro. Na reta final da primeira etapa, em um lance de imprudência de Enzo Díaz, a bola tocou no braço do lateral em uma dividida com Léo Godoy. O árbitro, corretamente, anotou pênalti e Tiquinho Soares descontou para o Santos, aos 48 minutos.

No segundo tempo, o Santos melhorou e chegou perto de marcar o segundo gol, nos chutes de Tiquinho Soares e Guilherme. A melhor chance do Tricolor foi aos 17 minutos. Matheus Alves recebeu de André Silva dentro da área, mas acabou desarmado por Gabriel Brazão. O São Paulo reclamou de pênalti no lance.

O time da casa seguiu sem conseguir impor seu ritmo de jogo e passou a defender o resultado. Nos acréscimos, Rafael fez um milagre e evitou o gol do Peixe, após cabeçada de Thaciano.

No final das contas, a vitória do São Paulo foi merecida. A equipe foi muito superior ao Santos no primeiro tempo e fez o que foi preciso para garantir uma vitória essencial na etapa final. O resultado também serve para aliviar a pressão sobre o técnico Luis Zubeldía.

Com a primeira vitória no Campeonato Brasileiro desde o dia 9 de novembro de 2023, o Tricolor subiu para a 10ª posição, com sete pontos conquistados.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Libertad-PAR, pela terceira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Tigo La Huerta. O Tricolor é o vice-líder do grupo D, com quatro pontos, dois atrás da equipe paraguaia.