São Paulo rescinde com patrocinadora; marca foi retirada da camisa em clássico

O São Paulo rescindiu seu contrato de patrocínio com a Viva Sorte. O vínculo com a empresa era válido até o fim de 2026, mas foi interrompido antecipadamente por decisão do clube.

A Viva Sorte estampava sua marca na omoplata (região do ombro) do uniforme do São Paulo.

No clássico do último domingo, contra o Santos, o clube exibiu na região da camisa o produto "Consórcio do São Paulo FC".

O principal empecilho para que o São Paulo não mantivesse a parceria com a Viva Sorte foi o fato de a empresa ter aberto sua própria casa de apostas. Como o clube tem uma outra empresa deste ramo como patrocinadora máster, a Superbet, o contrato teve de ser rescindido.