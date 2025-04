Em grande fase, Ferreirinha marca pelo quarto jogo seguido e celebra primeira vitória do São Paulo

Neste domingo, o São Paulo bateu o Santos por 2 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Autor do primeiro gol do Tricolor, Ferreirinha comemorou a primeira vitória na competição e mirou o próximo confronto pela Copa Libertadores.

"Sofrido, mas a gente fez um grande jogo. A gente vinha merecendo, trabalhamos muito. Vinhamos fazendo grandes jogos e hoje fomos recompensados com essa belíssima vitória no clássico. Vamos por mais. Quarta-feira tem Libertadores. Vamos para cima", disse Ferreirinha às redes sociais do São Paulo.

Logo aos nove minutos de jogo, André Silva foi acionado na ponta esquerda e cruzou rasteiro. Ferreirinha apareceu livre na pequena área, empurrou para o fundo das redes e abriu o placar para o São Paulo.

Esse foi o quinto gol de Ferreirinha nos últimos quatro jogos. O ponta também marcou duas vezes contra o Alianza Lima (2 a 2), balançou as redes contra o Cruzeiro (1 a 1) e anotou um tento e deu uma assistência diante do Botafogo (2 a 2).

O jogador ainda é o artilheiro do São Paulo no Brasileirão, com três gols marcados.

Antes dessa sequência, o último tento de Ferreirinha tinha sido no dia 24 de julho de 2023, no empate contra o Botafogo em 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

Com a vitória sobre o Santos, o São Paulo subiu para a 10ª posição, com sete pontos conquistados. O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Libertad-PAR, pela terceira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Tigo La Huerta.