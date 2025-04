Pela Sul-Americana, Corinthians busca defender invencibilidade contra o Racing-URU

O Corinthians retorna aos gramados neste meio de semana para mais um compromisso na temporada. O Timão recebe o Racing, do Uruguai, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A equipe paulista entra em campo com a missão de dar uma resposta à Fiel Torcida após um início turbulento na competição. Na estreia, a equipe perdeu do Huracán, da Argentina, dentro da Arena, por 2 a 1. Já na segunda rodada, o Corinthians viajou até a Colômbia e ficou no empate com o América de Cali (1 a 1).

Agora, então, o Timão vai em busca de seu primeiro triunfo na Sul-Americana. E, para somar três pontos, o Corinthians tem o retrospecto positivo como contra o Racing a seu favor.

Em quatro confrontos contra a equipe uruguaia, o Alvinegro possui três vitórias e um empate, ou seja, um aproveitamento de 83,34%.

Os dois times se enfrentaram pela primeira vez na Copa Libertadores de 2010, na fase de grupos. Em fevereiro de 2010, no Estádio do Pacaembu, o Timão, que era comandado por Mano Menezes, venceu de virada por 2 a 1. Cauteruccio marcou para os visitantes, enquanto Elias balançou as redes para os mandantes.

O segundo jogo entre os times naquela edição da Libertadores aconteceu em abril, no Estádio Parque Central. O Timão novamente levou a melhor, dessa vez por 2 a 0, com gols de Dentinho e Elias.

Em 2024, o Corinthians voltou a se encontrar com o Racing, desta vez, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. No primeiro confronto, as equipes ficaram no empate por 1 a 1, em Montevideo. Yuri Alberto abriu o placar para o Timão, enquanto Alaniz empatou para os uruguaios.

Já o segundo embate foi muito mais tranquilo para o Alvinegro. Atuando diante de sua Fiel Torcida, a equipe não teve dificuldades para vencer por 3 a 0, com gols de Garro, Yuri Alberto e Coronado.

Nesta atual edição da competição, o Corinthians ocupa a terceira posição do Grupo C, com apenas um ponto somado. O Racing, por sua vez, ainda não pontuou e é o lanterna da chave.