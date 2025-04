Com vitória sobre o Sport, Corinthians supera 80% de aproveitamento como mandante desde setembro de 2024

Neste sábado, sob o comando do técnico interino Orlando Ribeiro, o Corinthians superou o Sport por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Timão chegou a 80,2% de aproveitamento atuando em seus domínios desde setembro de 2024.

Neste período, o Alvinegro somou 20 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, em 27 partidas. Ao todo, a equipe foi às redes 57 vezes (média de 2,11 por jogo) e sofreu 24 gols. Os dados são do Sofascore.

Corinthians na @NeoQuimicaArena desde setembro/2024: ?? 27 jogos

? 20V - 5E - 2D (!)

? 80.2% aproveitamento (!)

?? 57 gols (2.11 /j!)

? 24 gols sofridos (0.89 /j!)

? 77 grandes chances (!)

? 6.9 finalizações p/ marcar gol (!)

? 57.1% posse de bola ?? pic.twitter.com/BfLwNZdFJv ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 19, 2025

Além disso, o Timão criou 77 grandes chances e precisou de 6,9 finalizações para marcar um tento. Neste recorte, o Corinthians também soma 57,1% de posse de bola por partida.

A maior vitória foi registrada na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, quando o Timão goleou o Athletico-PR por 5 a 2. Esta partida também marcou o primeiro gol de Memphis Depay com a camisa do Corinthians.

O artilheiro deste período é Yuri Alberto. Ao todo, o atacante balançou as redes 14 vezes, seguido do holandês, com nove tentos.

Apesar do retrospecto positivo, as duas derrotas desta lista aconteceram recentemente, contra Huracán (2 a 1) e Fluminense (2 a 0).