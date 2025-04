Patrício Pitbull desafia Dan Ige para duelo no UFC 317, em Las Vegas

O brasileiro Patrício 'Pitbull' Freire parece decidido a retornar ao octógono do UFC em breve, tanto que já tem um adversário em mente. Em resposta a uma declaração do norte-americano Dan Ige, o ex-campeão do Bellator desafiou o rival para um confronto no UFC 317, que acontece no dia 28 de junho, na "International Fight Week", em Las Vegas (EUA).

Durante entrevista ao portal 'Home of Fight', o haviano elogiou o brasileiro e mostrou interesse em enfrentá-lo: "Pitbull é uma lenda absoluta. Ele não está ranqueado depois da derrota para o Yair Rodríguez, mas seria uma grande luta a seguir. Seria uma guerra", disse o 14º colocado do ranking dos pesos-penas (66 kg).

O comentário chegou até Pitbull, que não demorou a responder. Por meio do Instagram, o brasileiro aceitou o desafio e sugeriu o card do UFC 317 como palco para o duelo: "Vamos nessa, irmão! Vamos lutar na International Fight Week, UFC 317".

Enquete

Após estrear no UFC com derrota para Yair Rodriguez no UFC 314, Patrício Pitbull já mira o futuro. O ex-campeão do Bellator recorreu às redes sociais para lançar uma enquete com quatro possíveis adversários: Dan Ige, Josh Emmett, Aljamain Sterling e Diego Lopes. A iniciativa gerou repercussão entre os fãs, e o mais votado foi justamente o lutador haviano, que também esteve em ação na mesma noite em Miami, vencendo Sean Woodson por nocaute no terceiro round.

Passagem pelo Bellator

Com uma das trajetórias mais marcantes da história do Bellator, Pitbull construiu um cartel de 24 vitórias e 6 derrotas, sendo 14 delas por finalização. Ele foi campeão peso-pena em três ocasiões e defendeu o título com sucesso oito vezes. Também conquistou o cinturão dos leves ao nocautear Michael Chandler em 2019. Sua dominância o consolidou como um dos nomes mais respeitados do MMA mundial antes da transição para o UFC.

