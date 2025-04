Athirson entrega italiano da Juve: 'dava em cima da mulher dos jogadores'

As grandes atuações com a camisa do Flamengo na década de 90 credenciaram Athirson a jogar ao lado de uma série de estrelas no ano de 2001, pela Juventus, da Itália, como Zidane, Del Piero, Trezeguet e Edgard Davids. O ex-atacante e hoje técnico Filippo Inzaghi também estava no elenco e, segundo Athirson, ganhou a fama de paquerar a mulher dos demais jogadores.

O que aconteceu

Antes de se consagrar pelo Milan, o atacante italiano defendeu a Juve entre 1997 e 2001. Ao podcast Super Mundo GV, Athirson disse que Pippo Inzaghi, atual técnico do Pisa, ficou conhecido como 'olho grande' e chegou a causar problemas no elenco.

Era uma marra, dava em cima de mulher dos jogadores. Ele gostava de olhar, ficava olhando pra minha mulher, pra mulher dos outros...

Olho grande, sem vergonha. Deu uns probleminhas aí, não sei direito o que aconteceu, não posso contar. Não tenho certeza se foi esse caso especificamente... mas era dessa geração, e teve separação Athirson, ao podcast Super Mundo GV, em maio de 2023

Apesar de reconhecer o faro de gol de Inzaghi, Athirson classificou o atacante como 'caneludo'.

Ruim de bola, hein? Era ruim, caneludo, mas fazia gol. Não sabia dominar uma bola, mas chutava era gol. Era impressionante. Bola no pé dele era incrível. Corria pra caramba, se movimentava bem

Inzaghi e Del Piero fizeram uma dupla bem-sucedida com a camisa da Juventus Imagem: Reprodução

Athirson fez apenas cinco jogos pela Juventus, em 2011. Ele voltou ao Flamengo em 2002 após ser pouco aproveitado pelos dois técnicos que comandaram a Juve ao longo de sua passagem: Carlo Ancelotti e Marcello Lippi.

Hoje secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Athirson defendeu, além do Flamengo, times como Santos, Cruzeiro, Bayer Leverkusen, Botafogo e Portuguesa. Ele se aposentou dos gramados em 2011 e se arriscou na carreira de técnico, passando por clubes como Flamengo-PI, São Cristovão-RJ e Blumenau-SC.