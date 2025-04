Coritiba quer manter boa fase na Série B diante do Remo no Pará

Três jogos vão acontecer nesta segunda-feira e dão andamento à quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque do dia promete ser o Coritiba enfrentando o Remo.

A partida será disputada às 21h30, no Mangueirão, em Belém (PA). Ambos os times, curiosamente, estão invictos após três duelos. Enquanto os donos da casa, vindo da Série C, somam cinco pontos, os visitantes fizeram sete e largaram entre os favoritos ao acesso.

Outros dois times ainda não perderam na Série B e também entram em campo. Com cinco pontos, o Avaí visita o Amazonas, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), no final da tarde, a partir das 18h. Os donos da casa, cabe destacar, têm apenas um ponto, demitiram Eduardo Barros, fecharam com Guilherme Alves e vão com Ibson Silva como técnico interino.

Já no começo da noite, a partir das 19h, o Novorizontino, quinto colocado nas duas últimas edições da Série B e atualmente com três pontos, recebe o Criciúma, recém-rebaixado da Série A, em Novo Horizonte (SP), no Jorge Ismael de Biasi. Os visitantes somam três pontos.

A quarta rodada da Série B chega ao fim apenas na terça-feira, com dois rebaixados da Série A, Atlético-GO e Cuiabá, jogando às 19h30 em Goiânia (GO). Às 20h, dois times vindos da Série C, Volta Redonda e Ferroviária, se enfrentam em Volta Redonda (RJ).

Confira os jogos desta segunda-feira:

18h

Amazonas x Avaí

19h

Novorizontino x Criciúma

21h30

Remo x Coritiba