Bahia busca primeira vitória no Brasileirão em duelo com o Ceará

Uma partida isolada será disputada na noite desta segunda-feira e vai encerrar a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Às 20h, o Bahia recebe o Ceará na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Os donos da casa ainda não venceram. Após um começo com três empates consecutivos, perderam para o Cruzeiro, por 3 a 0, no Mineirão, e iniciaram a rodada na zona de rebaixamento, com apenas três pontos.

A irregularidade, porém, não vem sendo vista no restante da temporada. Campeão baiano com 3 a 1 no agregado sobre o Vitória, os tricolores somam 13 pontos em cinco partidas na Copa do Nordeste e quatro pontos em duas rodadas na Libertadores.

O Bahia não tem desfalques por expulsão ou acúmulo de cartões amarelos. Apesar disso, é certo que Michel Araujo e Gabriel Xavier, em reta final de transição, permanecem fora. Já Ronaldo e Santiago Arias, substituídos com dores na coxa contra o Cruzeiro, são dúvidas. Iago Borduchi e Rodrigo Nestor treinaram no sábado (19) e devem aparecer como opção.

"É preocupante, porque é um início, mas um início ruim", declarou o técnico tricolor, Rogério Ceni, logo após a derrota para o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Os visitantes fazem um começo de ano empolgante. Após o acesso na última Série B, embalaram o bicampeonato cearense, somam dez pontos em seis jogos na Copa do Nordeste e chegaram à terceira fase da Copa do Brasil.

No Brasileirão, a campanha alvinegra é segura, com sete pontos. Houve empate, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino, vitória, em Fortaleza, sobre Grêmio e Vasco, e uma derrota, em Caxias do Sul, para o Juventude.

O Ceará tem uma série de desfalques. Os laterais-esquerdos Nicolas e Matheus Bahia, o atacante Pedro Henrique, o volante/lateral-direito Richardson e o atacante/lateral-direito Bruno Tubarão estão entregues ao departamento médico e estão indisponíveis para o técnico Léo Condé. O zagueiro Marcos Victor, emprestado pelo Bahia, não pode jogar por questões contratuais. O goleiro Bruno Ferreira, substituído contra o Vasco, deve ir a campo.

"A primeira meta é buscar uma pontuação que garanta o clube na primeira divisão", falou o treinador alvinegro depois da vitória sobre os vascaínos no Castelão.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X CEARÁ

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, Fred Lippert, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Cauly, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Diego, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Pedro Raul e Galeano. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).