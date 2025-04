Time de coração do papa Francisco faz despedida emocionante; assista

O San Lorenzo, time do coração do papa Francisco, se despediu do pontífice na manhã de hoje (assista abaixo). Ele morreu aos 88 anos.

Despedida emocionante

A equipe argentina relembrou a ligação entre o religioso e o clube, que tem um corvo como mascote. Francisco nunca escondeu seu amor pelo San Lorenzo.

O vídeo de despedida mostra itens raros, como a carteirinha de sócio de Francisco e fotos antigas do pontífice com a camisa da equipe.