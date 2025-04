Renato Gaúcho lamenta empate do Fluminense diante do Vitória e critica o VAR

O Fluminense empatou com o Vitória, neste domingo, em 1 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Após o apito final, o técnico Renato Gaúcho analisou o desempenho do Tricolor e lamentou o gol sofrido nos minutos finais.

"Tivemos um bom primeiro tempo. No segundo, o Vitória se soltou mais, mas praticamente não criou chances de gol. Infelizmente, quando fechamos a casinha, em um erro coletivo, levamos um gol que não poderíamos ter levado. Deixamos escapar um triunfo importante no Maracanã. Merecíamos ter vencido, com todo o respeito ao nosso adversário. Sempre falo que, no fim do jogo, a bola não pode chegar nem perto da nossa área, mas infelizmente levamos o empate", disse Renato Gaúcho em entrevista coletiva.