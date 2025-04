Apesar da derrota, Renato Paiva destaca atuação do Botafogo no primeiro tempo contra o Atlético-MG

Na reedição da última final da Copa Libertadores, o Botafogo perdeu para o Atlético-MG, neste domingo, por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O treinador Renato Paiva destacou o desempenho do Glorioso no primeiro tempo e lamentou a expulsão de David Ricardo.

"A equipe mostrou personalidade e esteve muito bem no jogo na primeira parte. Na segunda, até entramos bem, outra vez tentando chegar no gol adversário e depois sofremos um gol. É um gol que não pode sofrer neste nível. Isso obviamente mexe com a equipe, que tentou reagir atrás do resultado. Depois é o lance da expulsão, e acaba sendo muito mais difícil", disse Renato Paiva em entrevista coletiva.

Fim de jogo: Atlético-MG 1 x 0 Botafogo. ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/R1RXqRlvc0 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 20, 2025

Tomás Cuello marcou o gol da vitória do Atlético-MG logo aos três minutos do segundo tempo. Na sequência, após revisão no VAR, o árbitro expulsou o zagueiro David Ricardo por destruir uma chance clara de gol do Galo.

Com o resultado, o Botafogo fica na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos conquistados.

O Glorioso está há três rodadas sem vencer, com duas derrotas e um empate no período. Sob o comando de Renato Paiva, foram sete jogos, duas vitórias, três derrotas e dois empates.

"Acho que a equipe tem crescido. Fez um jogo muito interessante em termos ofensivos contra o São Paulo e hoje, outra vez, fizemos um primeiro tempo de muita qualidade. Temos que entender contra quem estamos jogando e onde. Concordo, os resultados não estão aparecendo. Portanto, a fase não é boa, mas esse grupo já sabe o que é isso, já teve momentos difíceis e já reverteu. É isso que faremos com o trabalho", projetou Renato Paiva.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Estudiantes, pela terceira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi. O Alvinegro carioca ocupa a 3ª colocação do grupo A, com três pontos.