No 'Oscar' do esporte, Rebeca brinca sobre Fernanda Torres: 'Estou aqui'

Rebeca Andrade vive a expectativa de poder colocar mais um troféu na prateleira: o prêmio Laureus World Sports Awards, o Oscar do esporte. A ginasta brincou com o frisson que a atriz Fernanda Torres causou recentemente com a indicação ao Oscar.

Não vou me comparar a Fernanda Torres, mas é grande demais também. Espero que ela esteja torcendo por mim, assim como torci por ela (risos). É maravilhoso demais estar aqui. Eu me sinto muito honrada por estar nesse lugar. Não foi fácil chegar aqui. Tive de fazer muitas coisas, conquistar muitas coisas para que as pessoas me vissem dessa forma. Mas me viram, né? E estou aqui. Então, estou muito orgulhosa Rebeca Andrade

Fernanda Torres concorreu ao Oscar de melhor atriz pela interpretação de Eunice Paiva em "Ainda estou aqui". O filme levou a estatueta de melhor filme internacional. Anteriormente, a atriz já havia conquistado o Globo de Ouro, e os brasileiros fizeram uma grande mobilização para o Oscar.

Rebeca concorre ao Laureus na categoria "Retorno do ano". Ao longo da carreira, e antes dos pódios olímpicos em Tóquio e Paris, lutou para se recuperar de três lesões no ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito.

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, ela voltou a indicar o desejo de estar em Los Angeles-2028, mas trata o assunto com a mesma cautela anterior.

O futuro a Deus pertence. Hoje, estou trabalhando bastante para cuidar do meu corpo e da minha mente. Temos o Mundial ainda. Temos sempre de pensar um passo de cada vez, claro que entendendo que a Olimpíada está ali. Mas, para estar nas Olimpíadas, precisamos de uma classificação, que pode acontecer em 2026 ou em 2027. Tem muita água para rolar. Quero estar em Los Angeles, mas ainda não sei quais aparelhos eu faria, como ajudaria a equipe para estar lá. É uma vontade minha, ainda quero isso. Mas se, em algum momento da minha vida, não quiser, está tudo bem também. Eu já sou muito realizada, muito feliz. Eu ocupei tudo o que eu gostaria dentro do meu esporte.

O que mais Rebeca falou?

Laureus. "Eu estou muito feliz, muito orgulhosa, muito honrada. É uma nomeação muito importante para a minha vida, pra minha carreira de atleta, muito significativa. E ser mais uma brasileira aqui nesse lugar, a primeira brasileira nesse lugar, também é incrível".

Concorre ao 'Retorno do Ano'. Tem a ver com você, não é? "Tem muito. Quantas vezes eu já não voltei, né? É muito especial mesmo. Como falei, é muito significativo. Não é só pelo prêmio em si, só por estar aqui, mas por tudo que ele representa. É a valorização do meu trabalho, do trabalho da minha equipe, de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. Então eu me sinto muito maravilhada mesmo, com tudo. Estou muito feliz".

Prêmio esportivo e na vida pessoal. "Mostra tudo que eu precisei passar dentro do ginásio. O significado que ele tem é muito grande, mas não só para a minha vida esportiva, mas também para a minha vida, para a Rebeca pessoa. É um lugar muito grandioso de se estar, é uma honra mesmo de ter sido indicada. Representar não só dentro do meu país, mas para o mundo inteiro. As pessoas estão me vendo, sabendo da minha história, quem eu sou, e isso é muito legal. Cuido disso com muito carinho porque foi um espaço muito difícil de visitar, mas estou soltando fogos aqui dentro (risos)".