Morre aos 88 anos papa Francisco, torcedor do San Lorenzo e um apaixonado por futebol

Nesta segunda-feira, morreu o papa Francisco, aos 88 anos. Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro sul-americano a liderar a Igreja Católica. Torcedor declarado do San Lorenzo, da Argentina, Francisco nunca escondeu sua paixão pelo futebol e ao longo de seu papado se reuniu com diversas personalidades do esporte.

O mundo conheceu a forte ligação do Santo Padre com o futebol em 2013, quando ele assumiu o papado. Na época, a imprensa argentina repercutiu o fato de que o então ex-arcebispo de Buenos Aires era sócio torcedor do San Lorenzo. Em 2008, ele celebrou a missa em homenagem ao centenário do clube.

Jorge Mario Bergoglio nunca deixou de acompanhar o San Lorenzo, seu time do coração, e durante um período de sua vida chegou a frequentar o vestiário do time argentino para abençoar os jogadores antes das partidas. Certa vez, acabou sendo expulso pelo técnico da equipe, por acreditar que o então padre seria azarado.

Em 2014, após conquistar a Copa Libertadores, o San Lorenzo visitou o Vaticano para comemorar o título inédito com o papa Francisco. A torcida do El Ciclón considera o pontífice um dos grandes responsáveis pelo sucesso da equipe. No ano em que se tornou papa, o clube foi campeão argentino; no ano seguinte, venceu a Libertadores.

Em 2023, o pontífice revelou, em entrevista à emissora italiana RAI, sua preferência por Pelé em relação aos conterrâneos Maradona e Messi.

"Para mim, o maior é Pelé, de coração. Falei com o Pelé, em um avião, quando eu estava em Buenos Aires. Um homem de uma humanidade muito grande", disse o papa.