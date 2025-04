Memphis fica a uma participação em gol de ativar penúltimo bônus milionário

Memphis Depay está a uma participação em gol de acionar o penúltimo gatilho milionário previsto em contrato.

Participação milionária

O atacante holandês completou 24 participações em gols, na vitória de ontem sobre o Sport por 2 a 1.

Memphis balançou as redes duas vezes no confronto na Neo Química Arena. Ele comandou a virada no segundo tempo da partida.

O próximo gatilho do contrato, no valor de R$ 1.575.201, será ativado com 25 participações. A cláusula prevê tanto gols quanto assistências para a bonificação.

A última meta prevista no acordo com Timão será com 30 participações. Se conquistar todos os objetivos, o atacante vai embolsar ao todo R$ 6,3 milhões só com participações em gols.

Liberdade para flutuar em campo

Sem a presença de Rodrigo Garro, o camisa 10 do Timão vinha fazendo quase um papel de armador, guardando posição e ficando mais "fixo" no esquema tático.

Essa era a estratégia de Ramón Díaz, ex-técnico do Alvinegro paulista, que tem preferência por usar o famoso losango no meio-campo — ou 4-3-3 em casos de necessidade.

Apesar de não considerar que o sistema tirou sua liberdade, Memphis ficou mais à vontade para flutuar entre as linhas, pisar na área e finalizar sob o comando do interino Orlando Ribeiro.

Não por coincidência, o holandês marcou dois gols na vitória do Corinthians sobre o Sport por 2 a 1, no último sábado.