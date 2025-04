Santos: Sampaio quer usar semana livre para impor nova filosofia de jogo

Depois da derrota de 2 a 1 para o São Paulo, neste domingo, o Santos deve ter mudanças para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O interino César Sampaio comentou a possibilidade de fazer alterações posicionais para o duelo contra o Red Bull Bragantino.

"Vínhamos de um modelo um pouco mais agressivo, em termos táticos. Acredito em um modelo um pouco mais posicional. Não que um esteja errado e o outro certo. Aprendi muito com o Caixinha. Tive quatro ou três treinos para que os atletas entendessem o que está na minha cabeça", analisou.

"Agradeço ao elenco, eles estão procurando executar. Com a semana cheia e eu continuando, vamos ter mais tempo para cobrar e clareza para explicar a cada um o conteúdo do setor e o que precisamos para neutralizar as forças se trabalhar em cima da fraqueza dos rivais", completou.

O clássico foi apenas o segundo jogo de César Sampaio no comando do Alvinegro Praiano. O interino estreou com uma vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG. A diretoria busca um novo técnico no mercado, mas a efetivação não está descartada.

O ex-jogador garantiu que estará feliz com qualquer decisão da alta cúpula.

"Desde que eu cheguei no Santos a gente vem trabalhando nessa reconstrução. Tinham algumas atribuições. Assumi internamente e, enquanto estiver aqui, vou fazer o meu melhor. Se tiver que voltar para o que estava fazendo, vou estar feliz. É um prazer, uma retribuição por tudo que o Santos significa para mim. tem valores que aprendi no Santos que servem para a vida. Sou muito grato, independente do cargo", finalizou.

O Santos entra em campo novamente no domingo, às 20h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série A.