Após vitória do Palmeiras, Abel Ferreira valoriza Facundo Torres e exalta longevidade de Vojvoda à frente do Fortaleza

Neste domingo, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Fortaleza no Castelão, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança com um pênalti defendido por Weverton já nos acréscimos. Na entrevista pós-jogo, o treinador Abel Ferreira valorizou Facundo Torres e exaltou a longevidade de Vojvoda à frente do Leão do Pici.

"Foi um jogador que nós contratamos, rotativo, que consegue se recuperar bem de jogo para jogo. Mas não é fácil, são muitos jogos, muitas viagens, mas ele entrega aquilo que tem. Nós também temos tido um substituto bom (Allan), que também tem entrado muito bem", declarou o técnico português", declarou o técnico português.

O foi inaugurado pelo próprio atleta uruguaio, aos 50 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Richard Ríos pela esquerda, a bola desviou em Giay e sobrou nos pés de Facundo, que não desperdiçou a oportunidade e finalizou rasteiro para balançar as redes. Contratado no início da atual temporada junto ao Orlando City, o jogador soma quatro bolas na rede e uma assistência em 21 partidas disputadas pelo Alviverde.

"Quando eu não ganho, já sei que todos vocês me vão criticar como se eu fosse um treinador qualquer. Mantenho o meu foco, treino, repetição, consistência, e do outro lado está um treinador igual, fantástico, em clube fantástico. Dificilmente o Fortaleza arranjará um treinador melhor que esse. Às vezes eu entendo, os torcedores ficam chateados, mas só um pode ganhar. Isso aí com o futebol, umas vezes vou ganhar, outras vezes vou perder", completou.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 13 pontos, assumiu a primeira colocação da tabela e se manteve invicto no torneio, com quatro triunfos e um empate. No momento, a equipe de Abel Ferreira é seguida pelo Flamengo, que empatou com o Vasco e alcançou 11 somados. Do outro lado, com a derrota, o Fortaleza permaneceu com cinco unidades, na 13ª posição.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Bolívar, no Estádio Libertador Simón. Na quarta-feira, às 23h, o Fortaleza visita o Bucaramanga, no Estádio Américo José Montanini. Ambos os duelos serão válidos pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.