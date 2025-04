Surfe: Celeiro de talentos, Maresias recebe etapa clássica da WSL

A praia de Maresias, em São Sebastião (SP), será novamente o centro das atenções no cenário do surfe sul-americano.

A cidade do litoral norte paulista, reconhecida como um verdadeiro celeiro de talentos da modalidade, vai receber a partir desta terça-feira a primeira parada do Circuito Banco do Brasil de Surfe da WSL em 2025 — válida pelo Qualifying Series (QS) e com peso máximo: 6 mil pontos no ranking regional da entidade.

Celeiro de talentos

Com mais de 30 edições de QS realizadas no estado de São Paulo, nenhuma cidade sediou tantas etapas quanto São Sebastião: serão 12 no total.

Foi ali que nomes como Gabriel Medina, tricampeão mundial e medalhista olímpico, deram os primeiros passos no surfe profissional. Além dele, outros atletas de destaque como Samuel Pupo, Miguel Pupo e Deivid Silva, todos na elite, também foram revelados pelas ondas da região.

Maresias volta a receber uma etapa da WSL Imagem: WSL / Daniel Smorigo

Campeonatos como esse, com pontuação máxima no ranking sul-americano, só contribuem para que mais talentos possam ser descobertos para o surfe brasileiro Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina

Corrida pela elite

O QS de Maresias representa uma peça-chave no calendário sul-americano. Valendo 6 mil pontos, a competição é essencial para quem sonha com uma vaga no Challenger Series de 2026, divisão de acesso ao Championship Tour (CT) — onde estão os principais nomes do planeta.

A expectativa é que cerca de 200 surfistas, somando as categorias masculino e feminino do QS e do Longboard, participem do evento em São Sebastião.

Palco de campeões

Maresias não é apenas o berço de grandes talentos: ela também viu de perto o surgimento de atletas que hoje brilham no topo do surfe mundial. Prova disso é o histórico recente da etapa, que já teve como campeões cinco surfistas que atualmente integram a elite da WSL.

Filipe Toledo foi campeão da etapa de Maresias em 2014 Imagem: WSL

Em 2023, Ian Gouveia foi o vencedor da etapa. Antes dele, Yago Dora (2018), Deivid Silva (2017), Miguel Pupo (2015) e Filipe Toledo (2014) também levantaram o troféu em Maresias.

Vitrine para novos talentos

Criado para fomentar o crescimento da modalidade e revelar novos talentos, o Circuito Banco do Brasil de Surfe é uma série especial de etapas dentro do QS sul-americano da WSL. A edição 2025 contará com cinco paradas ao longo do ano, começando justamente por Maresias, entre os dias 22 e 27 de abril.

Na sequência, o circuito passa por Natal (21 a 25 de maio), retorna em agosto e novembro em praças ainda a serem confirmadas, e terá mais uma parada em Imbituba (17 a 21 de setembro), uma das cidades mais tradicionais do surfe no Brasil.

O campeão e a campeã do circuito do ano passado foram Mateus Sena e Laura Raupp. Agora, uma nova geração terá a chance de seguir o mesmo caminho e se destacar no cenário nacional e internacional.