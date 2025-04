Campeonato Italiano suspende jogos desta segunda em luto pela morte do papa Francisco

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) informou que todas as partidas oficiais do futebol italiano foram suspensas após a morte do papa Francisco, nesta segunda-feira. O Comitê Olímpico Italiano também cancelou todas as competições esportivas.

A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti

Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di

Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi. ? Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025

A FIGC publicou em seu site um comunicado suspendendo partidas de futebol nesta segunda-feira. "A FIGC, em acordo com todas as entidades futebolísticas, confirma a suspensão de todo o futebol nacional a ser disputado hoje, da Série A ao amador."

A primeira divisão do futebol profissional no país também se pronunciou e anunciou a suspensão dos seguintes jogos: Cagliari x Fiorentina; Genoa x Lazio; Parma x Juventus e Torino x Udinese. Todos seriam válidos pela 33ª rodada da competição e ainda não possuem nova data definida.

"Após o falecimento do Santo Padre, a Lega Nazionale Professionisti Serie A informa que as partidas previstas para esta segunda-feira, válidas pelo Campeonato da Serie A Enilive e pelo Primavera 1, estão adiadas para data a ser definida", publicou a Serie A.

O CONI (Comitê Olímpico Italiano) também adiou suas atividades nesta segunda-feira e propôs um minuto de silêncio ao papa em todas as competições disputadas nesta semana.

"O presidente do CONI, Giovanni Malagò, convida as Federações Esportivas Nacionais, as Disciplinas Esportivas Associadas e os Órgãos de Promoção Esportiva a suspender todas as atividades esportivas programadas para hoje (segunda-feira) e a observar um minuto de silêncio nos eventos competitivos programados na Itália para o resto da semana, para lamentar o falecimento do Santo Padre Francisco e honrar sua memória", publicou o comitê.

O Campeonato Italiano está em sua reta final com Inter de Milão e Napoli empatados na liderança, com 72 pontos. Não há critério de desempate, caso permaneçam igualadas até o final da competição, as equipes disputarão uma final em campo neutro para definir o campeão.