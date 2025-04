Max Holloway recebe recepção calorosa ao desembarcar na Coreia do Sul; veja

Max Holloway foi recebido com uma calorosa recepção por parte dos fãs ao desembarcar na Coreia do Sul. No aeroporto, centenas de pessoas aguardavam o havaiano com gritos, pedidos de autógrafos e palavras de apoio, marcando o início de sua passagem pelo país asiático, onde cumprirá uma agenda voltada para treinos.

A visita tem como foco principal a realização de treinos ao lado de Chan Sung Jung, o 'Zumbi Coreano', ex-atleta do UFC e atual treinador. Além disso, o americano afirmou que também pretende aproveitar a oportunidade para conhecer mais da cultura local.

O reencontro entre Holloway e Jung acontece quase dois anos após os dois terem se enfrentado no octógono, em agosto de 2023, no UFC Singapura. A luta marcou a despedida do sul-coreano do MMA profissional e terminou com vitória do havaiano por nocaute. Desde então, o Zumbi Coreano passou a atuar nos bastidores do esporte, como mentor de atletas e figura influente na cena local.

Dono do cinturão BMF

Mais recentemente, Holloway conquistou o cinturão simbólico BMF (Baddest Motherf***) - que significa ser o lutador mais casca-grossa - ao nocautear Justin Gaethje, em abril do ano passado, no UFC 300. Apesar de não representar um título oficial da categoria, o feito aumentou ainda mais a visibilidade do havaiano, que segue como um dos nomes mais populares do elenco do Ultimate.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por RED CORNER MMA (@redcorner.mma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok