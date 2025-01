Dupla Valencia e Borré traz reflexões a Roger Machado no Inter

O técnico Roger Machado espera tirar lições da derrota do Internacional no amistoso contra a seleção do México. Uma delas está no ataque. O desempenho da dupla Valencia e Borré no duelo disputado no Beira-Rio não agradou ao treinador.

Roger Machado acredita que a coletividade do Internacional fica afetada em função da característica dos dois atacantes. Desta forma, a tendência é que o treinador busque uma formação que considere mais equilibrada. "Não podemos colocar dois grandes atacantes e abrir mão da coletividade", disse nesta quinta-feira.

Em relação ao resultado, Roger está ciente de que uma derrota traz frustração aos torcedores, mesmo em um simples amistoso de abertura da temporada. Mas ele pede paciência com a equipe neste início de temporada, já que os atletas estão em busca da forma física e técnica ideais.

"Claro que tem um peso, mas não podemos valorizar demais uma derrota, em um jogo complicado", destacou.

A estreia oficial do Internacional na temporada será na quarta-feira da próxima semana, dia 22, diante do Guarany, fora de casa. A partida é válida pela rodada inicial do Campeonato Gaúcho.