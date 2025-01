Cruzeiro libera meia Matheus Xavier para o Ferroviário-CE

Matheus Xavier não vai seguir no Cruzeiro na temporada 2025. O jovem, de 21 anos, revelado nas categorias de base da equipe mineira, acertou a sua transferência para o Ferroviário, do Ceará.

"O meia Matheus Xavier, de 21 anos, ex-Cruzeiro-MG, é o novo reforço do Ferroviário para a temporada 2025.



Natural de Belo Horizonte, carrega uma longa trajetória de sucesso na base cruzeirense, do sub-15 à camisa 10 da equipe sub-20, chegando ao time profissional", confirmou o time cearense.

Segundo informações de O Tempo, Matheus Xavier assinou com a nova equipe por uma temporada. Seu contrato com o Cruzeiro, válido até o final de 2026, foi rescindido, portanto, ele não ficará com vínculo com o clube.

Matheus Xavier não estava nos planos do técnico Fernando Diniz para a equipe principal do Cruzeiro.