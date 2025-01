Pablo Maia celebra retorno aos gramados após mais de oito meses: "Estou muito feliz"

O São Paulo ficou no empate com o Cruzeiro, em 1 a 1, nesta quarta-feira, no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos EUA, pela FC Series. A partida marcou o retorno de Pablo Maia após mais de oito meses longe dos gramados, por conta de uma grave lesão no tendão.

"Muito feliz por estar retornando com essa equipe, que sempre me acolheu e me deu apoio. Estou muito feliz", disse Pablo Maia em vídeo publicado nas redes sociais do São Paulo.

Pablo Maia começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, quando o treinador Luis Zubeldía trocou a equipe toda. O volante de 23 anos entrou no lugar de Marcos Antônio e permaneceu em campo até os 30 minutos, quando deu lugar a Santiago Longo.

A última partida de Pablo Maia tinha sido no dia 25 de abril, quando foi titular na vitória do São Paulo sobre o Barcelona de Guayaquil, do Equador, por 2 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Depois de sofrer uma grave lesão durante uma sessão de treino do São Paulo, o jogador precisou passar por uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda e acabou ficando de fora do restante da temporada.

Titular absoluto de Zubeldía, Pablo Maia tinha sido convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira pela primeira vez em março.