Faminto! Pitbull mira enfrentar o campeão Topuria ou Diego Lopes em possível estreia no UFC

Na última terça-feira (14), Patrício Freire conseguiu sua tão sonhada liberação de contrato da PFL e, agora, livre no mercado, visa recuperar o tempo perdido no MMA. Sem lutar desde março, o brasileiro já escancarou o interesse em competir pelo UFC e, mesmo fora da liga, já projetou protagonizar combates importantes contra grandes nomes do MMA. Inclusive, 'Pitbull' não tem olhos apenas para Alexander Volkanovski.

É bem verdade que o veterano mencionou 'The Great', novamente, como um potencial adversário para, quem sabe, estrear no UFC, mas classificou Ilia Topuria como seu principal alvo. E a posição de Patrício se explica, já que ele, como ex-campeão do peso-pena (66 kg) do Bellator, poderia já disputar uma superluta com 'El Matador', líder da categoria no Ultimate. Caso não consiga enfrentar o georgiano, 'Pitbull', sem titubear, também colocou o compatriota Diego Lopes, um dos destaques da divisão, em seu radar.

"Vamos fazer essa luta. Ele (Volkanovski) é o desafiante número um e quero esse cinturão. Ele é o cara. Mas, Topuria seria minha primeira escolha. Campeão contra campeão. Diego Lopes seria uma boa. Vou para os maiores nomes, com certeza", declarou o lutador ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show'.

Registro de 'Pitbull' no MMA

Patrício Freire, de 37 anos, é um veterano do MMA e um dos melhores lutadores brasileiros do esporte. 'Pitbull' iniciou sua jornada na modalidade em 2004, se destacou no Bellator e alcançou o status de principal atleta da história da organização.

Pela companhia, o profissional foi campeão dos penas em três oportunidades. No MMA, 'Pitbull' possui um cartel composto por 36 vitórias e sete derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Adam Borics, AJ McKee, Daniel Straus (três vezes), Juan Archuleta, Kleber Koike, Michael Chandler e Pat Curran.