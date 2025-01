Clippers batem Nets com direito a recorde na NBA; Warriors voltam a vencer

Em bom momento na temporada regular da NBA, o Los Angeles Clippers conquistou uma vitória acachapante sobre o Brooklyn Nets na madrugada desta quinta-feira. A equipe da Califórnia venceu em casa por 126 a 67, com direito a recorde: a maior vantagem da história da franquia.

O atual time dos Clippers quebrou a marca de 50 pontos de vantagem, que havia sido conquistada no triunfo sobre o Oklahoma City Thunder, em 10 de abril de 2022. Desta vez, a diferença no marcador foi de 59 pontos. Essa também foi a pior derrota da história dos Nets, superando o revés por 52 pontos para o Houston Rockets em 18 de outubro de 1978.

Os dois maiores responsáveis pela grande vitória foram Kawhi Leonard, e seus 23 pontos, e James Harden, com 21. Leonard jogou por 24 minutos, seu recorde da temporada, participando de seu quarto jogo desde que voltou de uma lesão no joelho. Embalados, os Clippers chegaram a ostentar vantagem de 64 pontos no placar durante o quarto período.

Jalen Wilson liderou o Nets, com 16 pontos, e Day'Ron Sharpe ajudou com 12. Foi a quinta derrota nos últimos seis jogos da equipe de Nova York. O time é o 12º colocado da Conferência Leste, com 14 vitórias e 27 derrotas. Os Clippers somaram o segundo triunfo seguido, com 22 no total - 17 derrotas. A equipe aparece na quinta colocação da Conferência Oeste.

Em outro bom jogo da rodada, o Golden State Warriors voltou a vencer na temporada regular. Vindo de duas derrotas consecutivas, a equipe californiana faturou um suado triunfo sobre o Minnesota Timberwolves por 116 a 115, fora de casa.

Stephen Curry foi o destaque da partida, com 31 pontos, sendo sete cestas de três pontos. Andrew Wiggins contribuiu com 24. O brasileiro Gui Santos foi titular, com 21 minutos em quadra. Mais discreto do que em suas últimas partidas, ele anotou cinco pontos, sete rebotes e três assistências.

Pelos Wolves, Donte DiVincenzo e Anthony Edwards marcaram 28 pontos cada. Os Warriors ocupam o 10º lugar do Oeste, com 20 vitórias e 20 derrotas, enquanto os Wolves estão em oitavo na mesma tabela, com 21/19.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers 119 x 125 New York Knicks

Toronto Raptors 110 x 97 Boston Celtics

Chicago Bulls 94 x 110 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 115 x 129 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 122 x 93 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 119 x 116 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 108 x 128 Houston Rockets

Utah Jazz 112 x 117 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 117 x 108 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 115 x 116 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 126 x 67 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Washington Wizards x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers