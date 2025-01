Pitbull envia mensagem para Volkanovski e alimenta rumor sobre possível acordo com o UFC

Na última terça-feira (14), Patrício Freire ganhou um presente no MMA. Depois de muito insistir, o brasileiro, insatisfeito com o tratamento que recebeu da PFL após a compra do Bellator em 2023 e com a falta de lutas, conseguiu sua tão sonhada liberação de contrato. Agora, 'Pitbull', livre no mercado, começou a agir e enviou uma mensagem enigmática para Alexander Volkanovski, alimentando o rumor a respeito de um possível acordo com o UFC.

Em sua conta oficial no 'X', Patrício, sem perder tempo, escreveu um simples 'Olá' para o ex-campeão do peso-pena (66 kg) da companhia. Dessa forma, parte da comunidade do MMA passou a especular o significado da ação do brasileiro, sinalizando que ela poderia ser um aviso de que começou a negociar com o UFC e que, em breve, a possível luta contra Volkanovski poderia acontecer.

Vale destacar que 'Pitbull', na reta final de carreira, já escancarou o interesse em assinar um contrato com o UFC. Inclusive, o brasileiro, em seus áureos tempos no Bellator, expressou o desejo de enfrentar Volkanovski em uma superluta de campeões da categoria. Agora, o atleta, fora da PFL, tem caminho livre para negociar com a maior organização de MMA do mundo e protagonizar grandes combates.

"Olá, Volkanovski", escreveu o ex-campeão do Bellator.

Registro de 'Pitbull' no MMA

Patrício Freire, de 37 anos, é um veterano do MMA e um dos melhores lutadores brasileiros do esporte. 'Pitbull' iniciou sua jornada na modalidade em 2004, se destacou no Bellator e alcançou o status de principal atleta da história da organização.

Pela companhia, o profissional foi campeão dos penas em três oportunidades. No MMA, 'Pitbull' possui um cartel composto por 36 vitórias e sete derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Adam Borics, AJ McKee, Daniel Straus (três vezes), Juan Archuleta, Kleber Koike, Michael Chandler e Pat Curran.

Hi @alexvolkanovski

- Patricio Pitbull (@PatricioPitbull) January 15, 2025